Il Tribunale di Bari dà (di nuovo) ragione alla Pintus: rigettato il ricorso cautelare di Canonico

Il terzo episodio della infinita querelle tra il presidente del Foggia Nicola Canonico e l’ex presidente, attualmente socia di minoranza, Maria Assunta Pintus si è concluso. Il Tribunale di Bari, infatti, ha rigettato il ricorso presentato dal presidente del club rossonero, condannato a saldare l’ex socia di maggioranza del club oltre che anche al pagamento delle spese di giudizio.

Come si ricorda, il contenzioso si riferiva al blocco degli assegni messi a garanzia da Canonico per l’acquisizione della Corporate – detentrice dell’80% del Calcio Foggia 1920 – dalla Pintus. Il giudice si è dovuto, dunque, pronunciare sulla possibilità da parte dell’imprenditrice sarda di incassare gli assegni. Incasso al quale Canonico si era opposto già due volte con altrettanti ricorsi cautelari entrambi rigettati, il secondo dei quali alla fine del marzo scorso.

L’ordinanza del Tribunale, però, non determinerà alcuno stravolgimento societario, come già più volte puntualizzato dallo stesso Canonico, trattandosi di un procedimento cautelare (l’ex art. 700) e non di un giudizio ordinario.