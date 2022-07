Cerignola, rinforzo in attacco. Pavone jr nuovo allenatore della Primavera

Serie C Girone C

L'Audace Cerignola ufficializza l'arrivo dell'attaccante classe 2003 Alessandro Inguscio, cresciuto nelle giovanili del Lecce, dal Virtus Matino dove, nell'ultimo campionato di Serie D girone H, ha collezionato 32 presenze e tre reti.

Altra new entry è quella di Gaetano Pavone, figlio di Peppino, che allenerà la prima squadra giovanile dei cerignolani dopo alcuni anni trascorsi al Foggia Calcio, con cui ha anche allenato la Primavera nei due anni in Serie B dei Satanelli. Ha esordito sulla panchina della prima squadra contro la Cremonese tra l'esonero di Grassadonia e l'arrivo di Padalino nel 2018 nella serie cadetta. Pavone riabbraccia il "diesse" Elio Di Toro che lo volle alla guida degli under rossoneri con cui ha trascorso gli ultimi cinque anni più altre due stagioni dal 2010 al 2012 in Serie C1.

Infine, altri quattro protagonisti della passata stagione in Serie D con casacca gialloblu hanno trovato l'accordo con nuovi club. Si tratta di Antonio Vitiello, difensore classe 2003, 30 presenze e due reti, passato alla Turris; Dario Maltese, centrocampista classe 1992, 27 presenze e un gol, passato al Lamezia; Francesco Muscatiello, centrocampista classe 2001, nove presenze, passato al Bitonto; Salvatore Mincica, attaccante classe 1992, 28 presenze e quattro gol, passato alla Nocerina.