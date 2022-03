Cerignola inarrestabile, primato consolidato

La marcia verso la Serie C per il Cerignola è inarrestabile. L'Audace di mister Michele Pazienza batte la Nocerina al "Monterisi" per 3-2, si porta a 66 punti in classifica e stacca il Francavilla, secondo a otto punti di distanza, reduce dal pareggio esterno a Casarano. Il Bitonto, terzo sul podio, è distaccato invece di ben dieci punti e non ha raccolto più di un pareggio a Bisceglie.

Tornando alla cronaca della gara, i campani passano in vantaggio al quarto con Dammacco e Longo pareggia i conti al diciottesimo. Nella ripresa "molossi" di nuovo avanti con Mancino al 71' ma un minuto dopo è Loiodice ad agguantare il pareggio per i cerignolani. Infine, al 79', ci pensa bomber Malcore dagli undici metri a fissare il finale sul 3-2 e a regalare un'altra vittoria, tre punti pesantissimi, al Cerignola.