Il Cerignola gioca a tennis contro il Nola e lo batte 6-0

Partita senza storia al "Monterisi". Una doppietta di Loiodice nei primi 20 minuti spiana la strada all'Audace di mister Michele Pazienza. Nella ripresa campani in dieci uomini per l'espulsione di D'Angelo

Il Cerignola travolge il Nola al “Monterisi” con un tennistico 6-0. Troppo evidente il divario tecnico tra le due squadre che, non più tardi di una decina di giorni fa, si erano affrontate in Coppa Italia di Serie D. Finì 2-0 per l’Audace che liquidò la pratica nel primo quarto d’ora con Palazzo e Silletti. Oggi di minuti ne sono passati cinque in più, ma al 20’ i gialloblu erano già avanti di due gol. Stavolta è toccato a Loiodice dopo due giri di lancetta e diciotto minuti dopo riproiettare il film già mandato in Coppa di categoria. E con il più classico dei risultati si è chiusa la prima frazione di gioco. Nella ripresa i cerignolani dilagano: al 60’ Sirri, al 75’ Malcore, all’80’ Mincica e all’85’ Palazzo calano il poker portando a 6 le marcature da archiviare negli almanacchi.

Mister Michele Pazienza ha di che gongolare: dieci gol nelle prime tre uscite di campionato e un intero fronte d’attacco andato a segno quest’oggi, sia pur contro un avversario modesto. “Un risultato rotondo che nasconde però alcune nostre difficoltà emerse durante la gara. Era la risposta che mi aspettavo dalla squadra e ci dà fiducia in vista del prossimo match contro il Casarano mercoledì. Felice per aver regalato una bella soddisfazione al nostro pubblico. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei miei uomini nella ripresa dove siamo stati favoriti anche dall’espulsione di D’Angelo. Ora ci sarà bisogno di recuperare energie fisiche e mentali per maturare ulteriormente e fare meglio nelle prestazioni, oltre che nei risultati”.

“Era importante sbloccarmi per acquisire fiducia. Le squadre campane sono sempre difficili da affrontare quindi sono contento per la squadra visto che siamo riusciti a sbloccare la gara subito. Ora affronteremo il Casarano che sarà un avversario ostico contro il quale, ovviamente, daremo il massimo per conquistare la vittoria”, ha commentato a fine gara Nicola Loiodice, autore della doppietta nella prima frazione di gioco.