Cerignola-Foggia sarà trasmessa in diretta tv

La gara di andata del primo turno nazionale dei Playoff di serie C tra Audace Cerignola e Calcio Foggia 1920, che si disputerà alle 20.30 di domani sera, giovedì 18 maggio, sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro da Antenna Sud.

Una buona notizia per quei tifosi, supporter e simpatizzanti rossoneri che non potranno recarsi allo stadio 'Monterisi’ di Cerignola, atteso che la vendita dei biglietti è stata aperta ai soli residenti di Cerignola. D

Diretta Rai, invece, per la gara di ritorno in programma lunedì 22 allo stadio Zaccheria.