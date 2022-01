Cerignola, ecco il primo volto nuovo

L'Audace Cerignola ha tesserato il portiere Salvatore Trezza, under, classe 2002, 191 cm d’altezza, di proprietà del Padova, in questo primo scorcio di stagione alla Fermana. Cresciuto nelle giovanili di Spal e Aprilia e Padova, nella stagione 2020/2021 matura la sua prima esperienza in Serie D difendendo la porta del Campodarsego, formazione con la quale conquista la salvezza tra i semi-professionisti e la cui porta difende in 29 occasioni incassando 39 gol.