Cerignola di misura sul Gelbison. Ma non basta

Un gol del bomber Malcore al 22' del primo tempo per avere ragione del Gelbison nel secondo match del triangolare della poule scudetto. Spettatore interessato il Giugliano, vincente per 3-1 contro i cerignolani, e prossimo avversario dei lucani per accedere alle semifinali del mini torneo dedicato alle vincitrici dei nove gironi della Serie D. L'Audace si congeda dal proprio pubblico con una vittoria nel giorno in cui, dopo il match del "Monterisi", i gialloblu si sono poi ritrovati in piazza Matteotti per festeggiare i 110 anni di storia del club. Ora il meritato riposo dopo aver dominato e vinto in girone H di Serie D. Poi patron Grieco dovrà mettersi al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione in Serie C della sua squadra.