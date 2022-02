Cerignola di misura sul Casarano. Primato consolidato

Ci pensa Nicola Loiodice allo scadere della prima frazione a piegare di misura il Casarano al "Monterisi" e a mantenere in testa alla classifica del girone H di Serie D l'Audace di mister Michele Pazienza. "Una partita non semplice ma siamo stati bravi ad adattarci al Casarano che si è presentato in campo in modo diverso rispetto al solito. Nelle difficoltà siamo rimasti compatti e concentrati. Abbiamo portato a casa il risultato nonostante le espulsioni di Sirri e Agnelli. La strada è ancora lunga e non dobbiamo farci prendere dal nervosismo, specie perché può farci correre pericoli nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Strambelli è in buone condizioni fisiche e si inserisce in un reparto, quello d'attacco, che si è ben comportato finora e che ci ha permesso di raccogliere i risultati positivi ottenuti fino ad oggi. Ci sarà spazio anche per lui. Ora testa ad Altamura, mercoledì, contro un avversario ostico e che all'andata ci ha messo in difficoltà", commenta a fine gara l'allenatore dei gialloblu.

"Una bella vittoria contro una squadra ben organizzata - commenta Loiodice - Tre punti fondamentali per il nostro cammino, al di là della gioia per il mio gol. Per vincere bisogna avere una rosa ampia. Sono sicuro che Ciccone e Stambelli ci daranno una grossa mano. Dispiace per le due espulsioni che abbiamo rimediato. Ma in Serie D bisogna stare sempre attenti perché il rischio di beccaee cartellini per astuzuia degli avversari è sempre alto".