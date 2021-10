Cerignola, così non va. Al "Monterisi" il Nardò pareggia nel finale

Mezzo passo falso per il Cerignola che si fa bloccare al “Monterisi” dal Nardò a pochi minuti dalla fine della gara. Audace in vantaggio al settimo del primo tempo con Achik su calcio di punizione ma neretini capaci di raddrizzare la contesa all’86’ con capitan De Giorgi, di testa, sugli sviluppi di un corner. La vetta occupata dal Bitonto è ormai lontana otto punti ma la seconda piazza, attualmente appannaggio di Nocerina e Lavello è ad appena due lunghezze. Francavilla e Casertana, invece, sono ad un sol punto. Sicuramente l’avvio di stagione dei gialloblu di mister Michele Pazienza non è stato dei migliori, considerate le ambizioni di patron Danilo Quarto e la rosa costruita, ancora una volta, per centrare l’agognato salto di categoria.

“Contento per la prestazione e per l’impegno messo in campo, arrabbiato per il risultato”. Così commenta a fine gara l’allenatore dei cerignolani, Michele Pazienza che prosegue: “siamo passati subito in vantaggio con una prodezza di Achik ma poi non siamo stati bravi a chiudere la partita non concretizzando le occasioni che pure siamo riusciti a creare. Il calcio è inesorabile: ti punisce prima o poi e siamo stati colpiti nel finale su palla inattiva. Un aspetto che non mi era passato inosservato, al punto da inserire più centimetri in difesa. Evidentemente non è bastato. Accettiamo il verdetto del campo contro un avversario ostico e proseguiamo a lavorare per migliorarci costantemente e correggere quegli aspetti che, finora, ci sono costati dei punti. La squadra, però, non deve amareggiarsi e deve essere pronta a reagire. Non deve essere un episodio sfavorevole a cancellare le cose positive che comunque sono emerse anche oggi. Ora testa alla gara di Coppa Italia di mercoledì contro il Giugliano dove dobbiamo essere pronti a fare risultato con determinazione”, ha concluso l’allenatore dell’Audace.