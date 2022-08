Cerignola, colpo Sainz-Maza. Arriva anche Langella

Due colpi di mercato indubbiamente importanti quelli messi a segno dall'Audace Certignola. Il "diesse" Elio Di Toro ha infatti definito le operazioni Miguel Angel Sainz-Maza dal Gubbio e Christian Langella dal Monopoli. Due elementi che vanno a conferire maggiore esperienza ad un organico giovane, composto da più di un elemento all'esordio nel difficile girone C di Serie C.

Lo spagnolo non ha bisogno di presentazioni. Classe 1993, trequartista ma anche esterno di centrocampo o esterno d'attacco, sempre a sinistra, specializzato in calci di punizione e tiri dalla distanza, ha legato i maggiori fasti della sua carriera alla casacca del Foggia. Arrivò dalla Reggina nella stagione 2014/2015 in Serie C con mister De Zerbi per rimanerci fino alla stagione 2016/2017, ottenendo la promozione in Serie B con Giovanni Stroppa in panchina. Per lui, complessivamente, 91 presenze e undici gol in gare ufficiali nel suo triennio foggiano. Poi la cessione al Pordenone prima e al Pisa poi, in prestito, prima di passare alla Sicula Leonzio a titolo definitivo. Infine le esperienze con la Cavese e successivamente a Gubbio, squadra con cui ha giocato nelle ultime due stagioni, sempre in Serie C, e con cui ha messo insieme 65 presenze e otto reti in gare ufficiali.

Christian Langella è un centrocampista classe 2000 proveniente dal Monopoli con cui, nell'ultima stagione, ha collezionato 31 presenze alle quali aggiungere altre 6 in tutte le sfide play-off affrontate dai monopolitani. Cresciuto nei settori giovanili di Empoli, Lucchese e Pisa, ha giocato con pisani in prima squadra e poi Bari e Palermo (in entrambi i casi in Serie D) e Renate in Serie C.

Infine, un altro dei protagonisti della promozione in Serie C dell'Audace Cerignola inizia una nuova avvantura calcistica. Il difensore Enrico Silletti, classe 1997, raggiunge Loris Palazzo e Francesco Muscatiello a Bitonto. Per lui dodici presenze nell'ultima stagione in gialloblù.