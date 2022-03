Tris del Cerignola alla Casertana, il Bitonto cade

Agnelli e doppio Malcore regalano i tre punti al Cerignola di mister Michele Pazienza. Al "Monterisi" la Casertana cade sotto i colpi dell'ex capitano del Foggia al 20' e del bomber del girone H di Serie D che va a segno al 45' del primo tempo e nella ripresa, al 65', su calcio di rigore. E la fortuna aiuta l'Audace visto che il Bitonto si fa battere tra le mura amiche dal Casarano per 1-0. Primo posto consolidato per i cerignolani che volano a +6 sul Bitonto che scivola al terzo posto scavalcato dal Francavilla, vittorioso in casa contro l'Altamura per 1-0 e nuova inseguitrice dei gialloblu a quota 54 punti. Cinque in meno del Cerignola che adesso ne ha 59.