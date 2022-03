Cerignola bloccato a Nardò ma sempre capolista

L'Audace Cerignola resta in vetta alla classifica del girone H di Serie D pur non sfruttando al meglio la trasferta di Nardò. Al "Giovanni Paolo II" la squadra di mister Michele Pazienza si fa bloccare sul 2-2 dai padroni di casa. Eppure sono i gialloblu a passare in vantaggio al 49' con Tascone. Al 55', però, Mengoli pareggia i conti per i neretini. Al 68' cerignolani ancora avanti con Malcore e salentini che pervengono al pareggio con Caputo che trasforma un calcio di rigore al minuto 82. In classifica non cambia praticamente nulla: Cerignola primo a quota 60 punti, Bitonto e Francavilla seguono a 54 con i bitontini reduci dal pareggio di Altamura e i lucani che perdono malamente a Nola