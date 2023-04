Le pagelle di Catanzaro-Foggia

Fine dei giochi: la lotta per il terzo posto, che fino alle 17.30 di ieri ancora vedeva il Foggia tra le protagoniste – malgrado le ripetute turbolenze che ne hanno contraddistinto una delle stagioni più contradditorie della storia recente – ha visto l’esclusione definitiva della formazione rossonera, a un’ora a mezza dal termine della regular season. E, a voler essere onesti, forse è giusto così. Perché al di là della pur lodevole resilienza di un gruppo caduto ripetutamente e rialzatosi con la medesima frequenza, c’è chi quel terzo posto lo merita di più. Come il Pescara, anch’esso poco continuo dopo una prima parte di stagione ai limiti del sensazionale, ma che nei piani alti c’è sempre stato. O come il Picerno, società che sa declinare bene il termine programmazione che non può consistere esclusivamente nella durata dei contratti dei singoli giocatori. C’è ben altro. Saranno i pescaresi e i lucani a giocarsi la chance di saltare a piè pari i playoff del girone C e passare direttamente alla fase nazionale. Il caso (e il calendario) ha deciso che i destini delle due compagini siano scritti nello scontro diretto in programma domenica pomeriggio alle 17.30. La squadra di Zeman ha il vantaggio di potersi permettere anche un pareggio, ma certi discorsi sono del tutto incompatibili come il modo di pensare calcio del boemo. E il Foggia? Ai satanelli non resta che tifare per una non vittoria dei lucani e un contemporaneo mezzo passo falso dei cugini dell’Audace, per poter (Turris permettendo) ripristinare almeno il governo della quarta posizione, che garantirebbe ai satanelli almeno la possibilità di saltare il primo dei due turni dei playoff girone. Per dirla in parole più spicce, il Foggia non è più padrone del proprio destino e la vittoria nell’ultimo appuntamento con la Turris (condizione essenziale per dar fiato alla speranza) potrebbe anche non mutare per nulla la classifica, se Picerno e Cerignola dovessero vincere. Nella gara di ieri è bastato un quarto d’ora perché l’antipatica sentenza che il popolo rossonero avrebbe volentieri evitato di ascoltare, venisse pronunciata. La beffarda doppietta dell’ex Iemmello (che ha bissato quella molto rumorosa dello scorso anno allo ‘Zac’) ha spazzato via le speranze di chi confidava nella pancia piena dei padroni di casa, per poter quanto meno strappare un punto. La rete (bellissima) di Bjarkason ha rimesso il risultato parzialmente in bilico, ma non è bastata a raddrizzare definitivamente la barca. Anche ieri i rossoneri hanno pagato il mercato votato al risparmio e all’acquisto di gente non in condizione. E così, l’Ogunseye tornato – per una volta – quello di inizio stagione, è rimasto in campo per l’assenza di un suo diretto sostituto. Così come avrebbe fatto comodo, anche in ottica playoff, avere qualche ricambio in più in mediana e sulle corsie. Con queste criticità, anche il volenteroso assalto della ripresa è servito a ben poco. Vien da sorridere se si pensa ai cambi effettuati da Vivarini e a quelli del suo collega. La differenza tra Catanzaro e Foggia è in gran parte racchiusa lì.

Le pagelle

CATANZARO (3-5-2) Sala 6; Scognamillo 6,5 Fazio 6 Gatti 6,5; Katseris 5,5 (21’st Rolando 6) Sounas 6 (15’st Bombagi 6) Ghion 6,5 Pontisso 6,5 (29’st Welbeck 6) Tentardini 6; Curcio 5,5 (15’st Biasci 6) Iemmello 7,5 (1’st Cianci 6). A disposizione: Fulignati, Martinelli, Verna, Brighenti, Cinelli, Megna, Situm. Allenatore: Vivarini 7

FOGGIA (3-5-2) Thiam 7,5 Leo 5,5 (38’st Rutjens s.v.) Kontek 5,5 Rizzo 5; Bjarkason 7 Frigerio 5 Petermann 5,5 (26’st Odjer 5,5) Schenetti 6,5 Costa 6; Ogunseye 5 Iacoponi 5,5 (11’st Peralta 5,5). A disposizione: Raccichini, Di Pasquale, Di Noia, Markic. Allenatore: Rossi 5,5

Arbitro: Angelucci di Foligno 5,5

Assistenti: Ferrari 6 – Pascali 6

Thiam 7,5 – Non fa in tempo ad allacciare i guanti, che già gli tocca raccogliere la palla in fondo al sacco. Colpa altrui. Così come è da rivedere il comportamento della squadra sul corner in cui si origina il raddoppio. Ma c’è tempo per farsi notare in positivo. Il rigore di Curcio rispecchia in pieno il teorema Goycochea (il portiere argentino che trasformò le ‘Notti magiche’ di Italia ’90 in un incubo perpetuo) in base al quale un rigore calciato negli ultimi 60 centimetri della porta è imparabile. Se è al di qua, si può intervenire. Tuttavia, l’ex rossonero calcia forte, il che fa crescere i meriti di Thiam, che poi si ripete ancora a inizio ripresa e nel finale.

Leo 5,5 – L’allegria difensiva del Foggia non risparmia nessuno, neppure il braccetto destro. Anche se di topiche ‘gialappesche’ non se ne vedono. Ma neppure la sicurezza dei bei tempi (38’st Rutjens s.v.).

Kontek 5,5 – Sorpreso dal retropassaggio sciagurato di Rizzo, tenta l’intervento disperato, ma la coordinazione finisce per aiutare Iemmello. Nell’uno contro uno tiene botta, resta però tra i responsabili della tenerezza della retroguardia.

Rizzo 4,5 – Spiace penalizzarlo oltremodo, ma l’errore in avvio, finisce per incasinare l’intera partita. Infruttuosi i tentativi di redenzione quando prova a sostenere la spinta di Costa.

Bjarkason 7 – Agisce da quinto di destra, anche se spesso esplora le vie centrali o addirittura la corsia opposta. Segna uno dei gol più belli della stagione, peccato non porti punti.

Frigerio 5 – La ricerca degli inserimenti è costante, ma stavolta mancano i tempi e la qualità. In aggiunta, l’intervento scomposto su Pontisso che cagiona il rigore del potenziale 3-1.

Petermann 5,5 – Regia a intermittenza, manca la giocata determinante, come quella con il Giugliano. Cala anche alla distanza fino al cambio (26’st Odjer 5,5 – In campo per provare a dare ordine e mettere pezze sui tentativi di ripartenza degli avversari. Per il primo dei due compiti servirebbe la pulizia nei passaggi che ieri non si è vista).

Schenetti 6,5 – È ispirato, ma è anche il più lucido. Non spreca un pallone, dando un senso anche ai più banali. Non trascura neppure la fase di non possesso, ormai entrata di prepotenza tra le qualità di default. Forse, avrebbe potuto e dovuto osare di più negli ultimi 15 metri, vista anche la pochezza offerta dai compagni.

Costa 6 – Nell’assurda rete del 2-0 di Iemmello, è l’ultimo che tenta di contrastare l’ex ‘Re’, ma il problema è che l’attaccante parte da dietro e si muove senza che nessuno lo segua con lo sguardo. Nella ripresa, la spinta si appoggia molto sul suo lato, è lui a sfiorare il gol del pari. Poi becca un giallo davvero inutile.

Ogunseye 5 – Polveri bagnate e piede più duro del normale. Tanti errori tecnici, sponde quasi mai precise. In area, non pervenuto.

Iacoponi 5,5 – Poche opportunità per scatenare gli strappi, anche se la difesa del Catanzaro non ha le fattezze di un bunker e pure tra le linee qualcosa si potrebbe fare. Vorrei, ma non posso (11’st Peralta 5,5 – La volontà non manca, e meno male. Ma manca il resto).

Rossi 5,5 – La squadra tiene in piedi il risultato (grazie anche a Thiam) fino alla fine. Per coraggio e intraprendenza avrebbe pure meritato il pari. Le buone notizie finiscono qui. I due gol regalati al Catanzaro gridano vendetta, e se il primo è frutto dell’infortunio di un difensore, inquieta il comportamento della difesa sugli sviluppi di un corner. Ora, sotto con la Turris, confidando negli inciampi altrui.