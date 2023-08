Coppa Italia: l'ex Curcio castiga il Foggia, passa il Catanzaro

Nel primo turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, il Catanzaro supera un buon Foggia di misura con il classico gol dell'ex. Al cospetto della compagine di serie B, vincitrice lo scorso anno del girone di Lega Pro, i rossoneri ai punti non hanno demeritato.

Avrebbe potuto finanche passare in vantaggio con Schenetti al minuto 57. In realtà ci era riuscito con Peralta, ma il direttore di gara ha annullato per una posizione di fuorigioco.

Al 73esimo la doccia fredda per i ragazzi di mister Cudini quando l'ex Curcio, sugli sviluppi di un corner, ha trafitto l'incolpevole Dalmasso portando i padroni di casa in vantaggio.

Al 'Luigi Razza" di Vibo Valentia vincono e passano il turno i giallorossi di Vivarini. Se la vedranno con l'Udinese.