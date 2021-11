Verso Catania, Zeman pensa al campo: "Penalizzazione? Vuol dire che dovremo fare di più"

Le parole del mister alla vigilia del match del 'Massimino': "Catania buona squadra con giocatori esperti". Domani torna disponibile Ferrante, non Rocca: "Continua ad avere problemi che al momento non riesce a risolvere". E sulla fascia tolta a Curcio dice: "Non è positivo, ma la società ha deciso così"

Poche parole, ma chiare. Zdenek Zeman ha già archiviato la penalizzazione, perché è da sempre abituato a occuparsi delle questioni di campo. Anche se ritrovarsi di colpo ad accusare un gap dalla prima di 10 punti, dai 6 iniziali, qualche fastidio lo procura. Ma non c'è tempo per le recriminazioni, anche perché non portano punti. La cura per stemperare l'amarezza la offre, come sempre, il campo. Domani c'è il Catana, squadra che, malgrado le notevoli problematiche societarie, ha fin qui svolto un buon campionato. Saranno molte le assenze che gli etnei dovranno fronteggiare: una su tutte, quella di bomber Moro - 13 gol in 11 gare giocate -, aggregatosi alla nazionale Under 20. Tuttavia, i rossoblu restano un avversario esperto e con qualità.

"Quattro punti in meno non sono positivi, ma vuol dire che dovremo fare di più", esordisce Zeman, che domani dovrà fare ancora a meno dei soliti Nicoletti, Di Grazia, Merola e Markic. Ci sarà nuovamente Ferrante, uscito anzitempo nella gara contro la Paganese. Out anche Rocca: "Continua ad avere problemi che non si riescono a risolvere al momento. Ha fatto dei lavori per recuperare che, secondo me, non gli hanno fatto bene. Con il riposo spero guarisca prima".

Il boemo auspica una replica della sfida di domenica: "Spero di ritrovare la squadra di domenica scorsa, cercando di migliorare qualcosa. Abbiamo provato qualcosa in più in settimana, speriamo di metterla in pratica".

Sulla fascia di capitano tolta a Curcio, decisione presa da Canonico per affrancarlo dalle eccessive pressioni mediatiche, il tecnico ha un pensiero chiaro: "Conoscendo il ragazzo, non credo sia una cosa positiva, ma se la società ha deciso così andiamo così".

Copyright 2021 Citynews