Catania-Foggia e Audace Cerignola-Brindisi in diretta su Rai Sport

Il campionato è alle porte. Per il Foggia il fischio d’inizio sarà domenica 3 settembre allo 'Iacovone' con il Taranto alle 20.45. Nell’attesa della prima, per i tifosi rossoneri è già in arrivo una buona notizia: sarà possibile vedere in diretta tv la gara siciliana. Lunedì 25 settembre – in occasione della quinta giornata di campionato di serie C girone C – Rai Sport trasmetterà in diretta Catania-Foggia a partire dalle 20.45.

Ma non è tutto. Lunedì 18 settembre, sempre su Rai Sport sarà possibile vedere la diretta della gara fra l’Audace Cerignola e il Brindisi a partire dalle 20.45.

La notizia arriva dalla Lega Pro con un comunicato relativo al calendario delle dirette della partite del campionato di serie C del girone di andata.