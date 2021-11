Catania-Foggia 1-2: le pagelle dei rossoneri

Alastra - 6 Sul gol si intravedono delle negligenze, perché il tiro di Russini è forte, ma non irresistibile. Si riscatta nella ripresa chiudendo lo specchio a Rosaia e, di fatto, tenendo in piedi i suoi.



Garattoni 5,5 Molto meglio quando spinge, anche se il prodotto finale è piuttosto povero. Ma è dietro che convince poco. Le migliori palle gol il Catania le costruisce dalle sue parti e lui non c’è praticamente mai.



Sciacca 6 Trema su quel retropassaggio tenero di Petermann che genera la palla gol poi sciupata da Šipoš. Non brilla in impostazione, ma almeno tiene dietro anche per la scarsa incisività offensiva del Catania.



Di Pasquale 6,5 Su Šipoš forse la sua azione di disturbo ha il suo peso. Dei due centrali, come sempre, è quello che scala in avanti per cercare l’anticipo



Martino 5,5 A sinistra continua a convincere poco, soprattutto in fase difensiva. Va in affanno nell’inizio dell’azione del gol nella quale è anche sfortunato, perché il suo disimpegno viene raccolto da Russini.



Garofalo Ribadiamo il concetto. Non avrà piedi da rifinitore, ma è uno dei pochi centrocampisti, se non l’unico, che sa attaccare bene lo spazio. Metterebbe a referto anche un assist, se Tuzzo non si travestisse da Calloni (34’st Ballarini s.v.).



Maselli 5 Un po’ regista, un po’ mezzala. Il risultato è piuttosto modesto. L’ibrido lo mette a disagio, perché fa fatica a trovare le porzioni di campo giuste da presidiare. Di certo, non possiede il passo né le caratteristiche per fare la mezzala zemaniana.



Gallo 7 Con lui la squadra riacquisisce dinamismo e verve. Ci mette anche la firma con il gol del pari (il primo tra i professionisti, ndr), mettendo definitivamente nel cassetto dei ricordi spiacevoli, l’errore contro il Taranto.



Petermann 6 Più regista di Maselli, anche se di tanto in tanto si decentra per appoggiare la manovra offensiva. Forse, tra i due, è quello più adatto a ‘riciclarsi’ nel ruolo di interno. Di certo, le cose vanno meglio quando non deve più condividere la sedia del regista. Principia l’azione del primo gol, ma non si può dimenticare il retropassaggio shock che per poco non consente al Catania di raddoppiare.



Tuzzo 6 Nel valutarlo va fatta una scelta: premiarlo per come si inserisce o punirlo per i due gol mangiati? Propendiamo per l’opzione A. Anche perché è lui a prendersi di astuzia la punizione che poi manderà in gol Gallo (34’st Rizzo Pinna s.v.).



Merkaj 5 Cercarlo con i lanci lunghi non è proprio la più lungimirante delle scelte. Lui, poi, ci mette del suo facendo poco movimento e cercandosi poco con i compagni.



Ferrante 7 Non è al top e si vede. Spreca una bella occasione in avvio di ripresa, ma basta la sua presenza per accelerare i battiti dei difensori avversari. Il rigore che si procura è frutto di una giocata da giocatore di categoria superiore. Segna scivolando. Nella sfiga è stato fortunato.



Curcio 6,5 Nel primo tempo è lui l’unica luce nel Foggia, ma è un po' come cercare di illuminare una casa di 100 mq con una candela. Nella ripresa trova maggior supporto, ispirando un quasi gol di Ferrante, cui cede il rigore decisivo.