Catania-Foggia 0-2: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

La vittoria della determinazione, del cuore, ma soprattutto delle idee e della organizzazione. In barba alle critiche (legittime, sia chiaro) sulla scarsa vena realizzativa e, cosa più importante, alla sfiga che ti porta via tre quarti della difesa. Nulla di tutto ciò è stato in grado di negare la vittoria al Foggia, corsaro ancora una volta al ‘Massimino’, contro una delle formazioni da più parti collocata nell’alveo delle favorite. D’altronde, basterebbe dare una lettura ai nomi per concordare sul pronostico. Individualità che, tuttavia, non son bastate al Catania di Tabbiani per portare a casa i tre punti. Gli etnei hanno pagato in parte proprio quella mancanza di concretezza nel momento clou che quotidianamente imputa al Foggia, ma non solo per colpe proprie. Perché il Foggia è stato bravo a difendersi nei momenti di sofferenza, con una disposizione in campo ai limiti della perfezione e un Nobile sempre più saracinesca. La squadra di Cudini, ritornata al 4-3-1-2, ha saputo interpretare le tante mini-partite affastellatesi nei 90 e passa minuti di gara, soffrendo quando c’era da soffrire, alzando il baricentro quando gli avversari tiravano il fiato, agendo di rimessa quando i padroni di casa attaccavano in massa. E lo ha saputo fare nonostante la defezione nel riscaldamento di Rizzo avesse costretto Cudini a piazzare Salines sull’out mancino a occuparsi dello spauracchio Chiricò; per tacere dei quasi contemporanei infortuni di Garattoni e Marzupio che hanno completamente stravolto il pacchetto arretrato, riducendolo all’osso. Eppure, i principi di gioco, la pregevole organizzazione hanno consentito ai satanelli di restare in piedi fino alla fine, con la compiacenza anche della buona sorte (si veda la traversa di Chiricò), che non guasta mai. Un successo che alimenta la fiducia in vista delle prossime partite, a cominciare dal primo impegno a porte aperte contro la Turris di domenica prossima. Unica nota stonata di una serata da incorniciare, i succitati infortuni che riaprono un discorso mai del tutto chiuso, ovvero l’infelicità di alcune scelte di mercato. Non serviva la (probabile) emergenza per asserire che il reparto arretrato necessitasse di almeno un altro innesto, in barba a chi sosteneva che bastasse riadattare due terzini alla bisogna per stare coperti. I tre infortuni di ieri sera hanno dilatato una ferita lontana dalla sua cicatrizzazione e che si spera non torni a sanguinare copiosamente. Sarebbe il più tafazziano dei modi per danneggiare un giocattolo che sta cominciando a essere divertente.

Catania-Foggia: le pagelle

CATANIA (4-3-3) Livieri 6 (1’st Bethers 5); Castellini 6,5 Quaini 6,5 Curado 5 Mazzotta 6; Rocca 5,5 Ladinetti 5,5 (32’st De Luca s.v.) Deli 5 (9’st Zammarini 5,5); Chiricò 7 Sarao 5 (9’st Di Carmine 5,5) Bocic 6,5 (21’st Marsura 6) A disposizione: Bouah, Silvestri, Lorenzini, Maffei. Allenatore: Tabbiani 5,5

FOGGIA (4-3-1-2) Nobile 7,5; Garattoni 5,5 (12’st Antonacci 5,5) Marzupio 6 (17’st Papazov 6,5) Carillo 6,5 Salines 6,5; Martini 6,5 Marino 7 (30’st Vezzoni 6) Di Noia 6,5; Peralta 6,5 (30’st Schenetti 6); Embalo 6 (30’st Idrissou 6), Tonin 7. A disposizione: De Simone, Dalmasso, Vacca, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Rossi. Allenatore: Cudini 7

Arbitro: Perri 6,5

Assistenti: Ravera 6,5 – Regattieri 6,5

Nobile 7,5 – Come diceva Agatha Christie, tre indizi fanno una prova. Qui il dato è assai superiore. Quarta gara su quattro senza subire gol. E se con il Giugliano furono più evidenti le incertezze, nelle gare successive si è visto tutt’altro. Strepitosa la parata su Rocca, felino sulla punizione di Chiricò nel secondo tempo. Sbaglia solo un intervento – sempre su Chiricò –, fortuna che De Luca sul tap in sia in fuorigioco.

Garattoni 5,5 – Per almeno metà tempo Bocic lo salta quasi sistematicamente. Gara di sofferenza, che si attenua progressivamente, quando il Catania smorza la pressione. L’avvio di ripresa lo vede proiettarsi stabilmente nella trequarti avversaria, poi sente il muscolo tirare (12’st Antonacci 5,5 – Non ha la fisicità e nemmeno l’attitudine difensiva di Salines, ragion per cui si incolla a ridosso dell’area di rigore senza fare un passo in avanti. Chiricò ringrazia perché può svariare e crossare con libertà assoluta. In una occasione tenta l’anticipo sull’attaccante e lo affossa).

Marzupio 6 – La speranza è che quella torsione innaturale del ginocchio non abbia cagionato nulla di grave. Non vogliamo infierire, ma l’episodio nasce da un suo disimpegno oratoriale. Peccato, perché fino a quel punto aveva giganteggiato sulle palle alte e tenuto in piedi con Carillo la difesa (17’st Papazov 6,5 – Gettato nella mischia da un momento all’altro, l’ideale per andare in tilt. Lui invece mostra diligenza e attenzione, telecomandato dal più esperto Carillo. E alla fine riceve pure il plauso dei compagni per una bella chiusura).

Carillo 6,5 – Baluardo di una difesa che perde quasi tutti i pezzi. Unico a restare in piedi, come le caselle di ‘Indovina chi’ quando ormai non ci sono più dubbi su chi sia il personaggio ignoto dell’avversario.

Salines 6,5 – Innesto dell’ultim’ora, anzi, dell’ultimo minuto, visto che il suo nome neppure compare in formazione. Il forfait di Rizzo lo proietta in campo, da terzino sinistro, terzo ruolo ricoperto in questo inizio di stagione. Fatica a prendere le misure avendo di fronte Chiricò e spesso pure Castellini. Poi sale in cattedra, dando un apprezzabile contributo anche in fase di proposta. Slitta a destra dopo l’uscita di Garattoni, non si scompone di una virgola.

Martini 6,5 – Solita gara oscura, ma preziosa. Maratoneta della mediana, tamponatore di ferite. Quando aumenterà anche la qualità dei passaggi, diventerà un giocatore di categoria superiore. Ma ha ancora 18 anni, il tempo è dalla sua parte. Beato lui.

Marino 7 – La sensazione, che sensazione non è, è che con due mezzali accanto lui giochi con maggiore sicurezza, e il centrocampo ritrovi una migliore copertura degli spazi. Per una volta lo si vede non ricercatore del raffinato palleggio, ma pure ‘azzannatore’ di caviglie. Apprezzabili un paio di recuperi sulla propria trequarti, fino al gol che stappa il match (30’st Vezzoni 6 – Piazzato a fare la mezzala destra. Una mezza serpentina tentata – e quasi riuscitagli – e tanta corsa nel momento di maggiore sofferenza).

Di Noia 6,5 – Bastano pochi minuti per comprenderne l’importanza tattica. Sa abbinare quantità e qualità come pochi, bravo anche ad azionare i ribaltamenti di fronte. Nella maggior parte delle azioni pericolose che il Foggia costruisce, lui c’è sempre, come avviatore, rifinitore o esecutore finale.

Peralta 6,5 – Luci e ombre, con il bonus dell’assist per Marino. E pensare che pochi secondi prima aveva vanificato una ripartenza quasi clamorosa. Esce subito dopo il gol, perché Cudini non ha più slot e i tre cambi rimasti deve farli tutti insieme. Lui, nell’immediato, non sembra capirlo a giudicare dallo ‘scazzo’ stampatogli in viso (30’st Schenetti 6 – A fare il lavoro sporco per stemperare la pressione del Catania ferito dal gol di Marino. Fa il suo agitando l’arma dell’esperienza. Ha pure il tempo di sacramentare con i compagni per una delle tante ripartenze sciupate).

Embalo 6 – Sua una delle conclusioni più pericolose del match. È ancora a corto dal punto di vista atletico, ma la sua prestazione non dispiace totalmente, anche per l’approccio e la predisposizione al sacrificio (30’st Idrissou 6 – Schenetti se la prende con lui per un passaggio che non ha i giri giusti. Ha una corsa che definire sgraziata è un complimento, doti tecniche all’apparenza non eccelse, ma fa valere la fisicità. E alla fine riesce a rendersi utile alla causa).

Tonin 7 – Probabilmente non diventerà mai l’attaccante di un top club, né della Nazionale, ma ha un grande pregio oltre alla ormai conclamata generosità: va su tutti i palloni, non dando nulla per scontato. Anche quando la ragione suggerirebbe la rinuncia, lui ci va. E fa bene. Metti che Curado e Bethers non si capiscano…

Cudini 7 – Il nuovo cambio di modulo gli dà ragione un’altra volta. Il Foggia vince e convince, malgrado una sterilità offensiva ancora evidente, che compensa con l’organizzazione. La squadra non perde mai la propria identità, al di là dello schieramento. E questo è il più grande pregio che va ascritto al tecnico e al suo staff. Motivo in più per alzare la voce in sede di mercato, già da ora. Un difensore serve.