Pietramontecorvino sconfitto di misura in trasferta

Sconfitta di misura per il Pietramontecorvino che perde 2-1 sul campo del Castel di Sangro. I padroni di casa passano con D'Amico e Spagnuolo. Per i rossoneri dei Monti Dauni gol della bandiera di Ferro. In classifica il Pietra resta a quota 22 assieme al Gambatesa, +4 sulla zona play-out dove a 18 punti ci sono proprio i sangrini assieme a Campobasso 1919 e Cliternina. Il Bojano, invece, sovrasta i foggiani con 6 punti di distacco.