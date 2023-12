Foggia sconfitto a Caserta: non basta Schenetti, finisce 2 a 1

Il sussulto di Schenetti al minuto 89 non è bastato al Foggia per evitare la sconfitta nella bolgia del 'Pinto' di Caserta. Un pessimo primo tempo ha condannato gli uomini di mister Cudini alla sconfitta. Gli ingressi del marcatore e di Peralta nella ripresa hanno reso meno scontata una sfida nata nel peggiore dei modi e conclusa con l'espulsione per doppia ammonizione di Riccardi.

Il primo tempo si era concluso con il doppio vantaggio di padroni di casa - che hanno dominato la prima frazione di gioco - grazie alle reti di Montalto e dell'ex Curcio. Nell'intervallo il calcio che non ti aspetti. Le due tifoserie entrano in contatto: un tifoso della Casertana ha la peggio, la polizia fa irruzione sul terreno di gioco in tenuta antisommossa e la gara viene interrotta per quaranta minuti.

Alla ripresa il Foggia prova subito a rimettersi in carreggiata, ma Frigerio non riesce a trovare la rete che avrebbe potuto riaprire la partita con 40 minuti di anticipo. Schenetti sfiora il gol, poi lo trova a pochissimi muniti dal termine. Non basta, il Foggia perde ancora.

Intanto il Calcio Foggia 1920 ha reso noto di aver adottato il silenzio stampa: "Pur nel rispetto del diritto di cronaca, alla luce del momento in cui si trova la squadra, il club rossonero ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione al proseguo della stagione".