L'Atletico Vieste acciuffa due volte il Canosa

Quinto risultato utile consecutivo per l'Atletico Vieste di mister Francesco Sollitto che riesce a strappare un punto al "San Sabino" di Canosa contro un avversario ormai da qualche settimana decisamente rinforzatosi attraverso numerose operazioni di mercato. Tre vittorie e due pareggi con tre partite senza subire gol costituiscono sicuramente un ottimo ruolino di marcia per i garganici che puntano ad una tranquilla salvezza. Oggi pomeriggio, al nono minuto, Caputo ha portato in vantaggio i padroni di casa. Al 27' primo pareggio degli ospiti ad opera di Sementino. Canosini di nuovo avanti al 51', ancora con Caputo. Pareggio finale dei viestani con De Vita al 75'.