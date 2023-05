Candela in festa: l'Heraclea è in Promozione

Candela è in festa. L'Heraclea batte al "Mario Mitola" per 3-1 il Lupo Fidelis e brinda al salto di categoria in Promozione. Il club del tandem Casillo-De Vitto, però, continuerà il suo percorso nel girone campano anziché in quello pugliese, come già del resto è stato in questa stagione in Prima Categoria (geograficamente Candela è più vicina alle trasferte irpine o sannite che a quelle baresi). La finalissima play-off la decidono Lo Russo e una doppietta del "Condor" Compierchio.

La regular season, disputata nel girone B di Prima Categoria campana, ha visto i candelesi piazzarsi al secondo posto con 62 punti frutto di 20 vittorie e due pareggi. Solo due le sconfitte subite per un totale di 70 gol fatti (secondo miglior attacco del torneo) e appena 14 subiti (miglior difesa del girone).