Batosta in trasferta per il Pietramontecorvino

Pesante sconfitta per il Pietramontecorvino che perde 6-3 in trasferta contro il Campodipietra. I padroni di casa aprono le danze al 7' con D'Addario ma al 23' Vannella pareggia i conti per i rossoneri dei Monti Dauni. Al 29' Touray riporta in vantaggio il Campodipietra che dilaga al 36' con Tucci, due minuti dopo con Di Lallo e al 43' con un rigore trasformato da Guglielmi. Il Pietramontecorvino chiude la prima frazione in dieci per l'espulsione di Melino. Nella ripresa, al 18', ancora Guglielmi a segno per i molisani. Caccavelli e Sauchelli rendono poi la debacle meno amara per gli ospiti. La squadra di mister D'Angelo, di fatto, ha la peggior difesa del torneo con 38 gol subiti, come il Castel di Sangro. "Fuori concorso" ormai l'Altilia Samnium con i suoi 93 gol sul groppone.