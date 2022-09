Berardi vince anche a Napoli

Al termine di una superba e tiratissima gara valida per il Campionato Italiano Endurance Boat Racing - Official Fim - affrontata nella splendida cornice del golfo di Napoli, alle pendici del Vesuvio, al Circolo Canottieri di Napoli, il medico sannicandrese Matteo Berardi che vive a Foggia, in coppia con Christian Cesati, su Albatro 32 Race dei Cantieri Albatro International, vince a mani basse l'appuntamento partenopeo su un mare complesso con onde non semplici da gestire (complice il maltempo dei giorni scorsi) ed allungano nella classifica generale, consolidando ed ipotecando fortemente la prima posizione. Prossimo appuntamento, tra circa un mese, nelle leggendarie acque di Como per l'ultima tappa del Campionato Italiano, del Campionato del Mondo e per la mitica Centomiglia.