Serie C, per il Foggia esordio casalingo con il Trapani: il Cerignola in trasferta con la Juventus Next Gen

Sarà il Trapani la prima avversaria del Foggia nel campionato di serie C girone C che prenderà il via il prossimo 25 agosto. Dunque, subito un banco di prova importante per la formazione di Brambilla, che dovrà vedersela contro la formazione siciliana dell'ambiziosissimo patron Antonini, fresca di promozione in serie C, ma intenzionata a recitare subito un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

Trasferta 'nordica' per l'Audace Cerignola, che sarà la prima formazione a doversela vedere con la Juventus Next Gen di Paolo Montero. Per quanto riguarda le altre sfide, spicca subito il derby tra Benevento e Cavese, mentre l'Avellino farà visita al Picerno. Trasferta campana anche per l'altra grande favorita del girone, il Catania, che sfiderà il Sorrento.

Anche la seconda giornata vedrà i satanelli affrontare una neopromossa, il Team Altamura. Seguirà un altro derby, con il Monopoli, allo 'Zaccheria'. In salita (sulla carta) le gare successive, con Benevento, Giugliano, Avellino e Taranto in serie tra la quinta e l'ottava giornata. L'altro big match, con il Catania, arriverà alla decima giornata.

L'atteso derby di Capitanata arriverà alla 12esima giornata. Foggia-Audace Cerignola si giocherà nell'ultimo weekend di ottobre. Ritorno al Monterisi previsto per il 12 marzo 2025. L'ultimo turno vedrà i rossoneri sfidare il Picerno (andata il 15 dicembre allo 'Zaccheria', ritorno il 27 aprile) e i gialloblu affrontare il Latina.

Tutte le gare di Foggia e Cerignola

1^ Giornata

Foggia-Trapani

Juventus Next Gen-Audace Cerignola

2^ Giornata

Audace Cerignola-Acr Messina

Team Altamura-Foggia

3^ Giornata

Foggia-Monopoli

Avellino-Audace Cerignola

4^ Giornata

Audace Cerignola-Giugliano

Latina-Foggia

5^ Giornata

Audace Cerignola-Potenza

Benevento-Foggia

6^ Giornata

Foggia-Giugliano

Catania-Audace Cerignola

7^ Giornata

Avellino-Foggia

Audace Cerignola-Casertana

8^ Giornata

Foggia-Taranto

Turris-Audace Cerignola

9^ Giornata

Audace Cerignola-Sorrento

Potenza-Foggia

10^ Giornata

Foggia-Catania

Trapani-Audace Cerignola

11^ Giornata

Audace Cerignola-Az Picerno

Sorrento-Foggia

12^ Giornata

Foggia-Audace Cerignola

13^ Giornata

Audace Cerignola-Crotone

Cavese-Foggia

14^ Giornata

Foggia-Juventus Next Gen

Taranto-Audace Cerignola

15^ Giornata

Foggia-Casertana

Monopoli-Audace Cerignola

16^ Giornata

Audace Cerignola-Cavese

Turris-Foggia

17^ Giornata

Foggia-Crotone

Benevento-Audace Cerignola

18^ Giornata

Acr Messina-Foggia

Audace Cerignola-Team Altamura

19^ Giornata

Foggia-Az Picerno

Latina-Audace Cerignola