Presentati i calendari di Serie D: 19 avversari per il Cerignola con sette turni infrasettimanali

Si parte domenica 19 settembre contro il Fasano al “Monterisi”, si chiude il 15 maggio sempre tra le mura amiche contro il Sorrento. Finalmente ufficializzati i calendari di Serie D, è tempo di studiare quello che riguarda l’Audace Cerignola. La prima novità riguarda il numero di partecipanti al girone H: 20 e non più 18. Ciò significa una stagione densa di impegni e turni infrasettimanali. Le 38 giornate di campionato sono state ovviamente “concentrate”. Sette i turni che giocheranno nel mezzo della settimana: il 6 ottobre a Casarano, il 20 ottobre in casa contro il Bisceglie, l’8 dicembre a Bitonto, il 22 dicembre al “Monterisi” contro il San Giorgio. A campi invertiti il 2 febbraio, il 16 febbraio e il 14 aprile 2022. Sosta natalizia dal 22 dicembre al 9 gennaio, quando il Cerignola giocherà a Sorrento. Unica sosta il 13 marzo 2022. Orari di fischio d’inizio “vecchia maniera”: 14:30 in inverno, 15 al cambio dell’ora e 16 a primavera inoltrata.

Inoltre, per l’Audace, la Coppa Italia di Serie D comincerà il 22 settembre contro la vincente tra Nola e Bisceglie, gara del turno preliminare in programma domenica 12 settembre.