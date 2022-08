Lega Pro: si parte il 4 settembre. Il sorteggio dei calendari senza Campobasso e Teramo

Campobasso e Teramo non faranno parte del prossimo campionato di Lega Pro. Questa mattina il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alle speranze delle due compagni che avevano presentato ricorso contro l'esclusione dal campionato. La Lega Pro non ha perso tempo e subito dopo la sentenza ha annunciato i calendari. Ale ore 13 si riunirà il Consiglio Direttivo e alle 18 si svolgerà il sorteggio che sarà possibile seguire in diretta su RaiNews.it' e sui canali social ufficiali della Lega Pro (Facebook e Youtube). L’inizio del campionato è previsto il 4 settembre. C'è grande attesa per il Foggia e per l'Audace Cerignola.