Terzo colpo per il Cerignola

Dopo Samele e Mengani, l'Audace Cerignola ufficializza l'arrivo del difensore Samuele Righetti, classe 2001, in prestito dal Perugia fino a fine stagione. Terzino sinistro, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino per poi approdare, nella stagione 2018/2019, nella compagine Primavera del Perugia. Nella stagione 2020/2021 disputa il suo primo campionato di Serie D con la maglia dell’Aglianese (in prestito dal Perugia) dove colleziona 24 presenze e 2 reti. L’anno successivo torna al "Grifo" dove totalizza 10 presenze in Serie B tra campionato e Coppa Italia per poi passare a gennaio 2022 al Gubbio (Serie C) dove colleziona altre 10 presenze. Quest’anno, tornato al Perugia, una sola presenza per lui tra i "cadetti".