Garofalo saluta Foggia e va al Brescia: “Grazie per questi due anni indimenticabili”

Nel nuovo Foggia targato Boscaglia non ci sarà Vincenzo Garofalo. Il giovane centrocampista campano, tra i protagonisti nell’ultima stagione con la maglia rossonera, ha infatti trovato un accordo con il Brescia, in serie B, con cui firmerà un contratto di due anni.

L’addio ai colori rossoneri era abbastanza scontato: Garofalo era uno dei calciatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e nessun segnale era giunto circa un possibile rinnovo. L’ottima stagione disputata (33 presenze e 7 gol tra campionato e coppa, ndr) ha acceso l’interesse di diversi club, tra cui il Brescia, che gli garantirà l’agognato e meritato salto di categoria.

A ufficializzare l’addio è stato proprio il calciatore irpino, con un post sui propri canali social: “Grazie Foggia. Grazie per questi due anni che non dimenticherò mai. Grazie, per avermi accolto e fatto sentire a casa. Grazie, per il vostro calore che ci ha accompagnato in giro per l’Italia. Grazie perché, tra gli alti e i bassi, ci avete fatto sentire sempre la vostra vicinanza. Grazie a tutte le persone che questa esperienza mi ha dato la fortuna di conoscere. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, la mia seconda famiglia. Grazie al Mister Zeman e il suo staff che mi ha insegnato tantissimo. Grazie a tutte quelle persone che, lavorando dietro le quinte, fanno sì che non manchi mai nulla. Non basterebbero altri 1000 grazie per esprimere ciò che mi avete trasmesso in questi intensi due anni. Foggia vive di calcio e nelle 67 occasioni in cui ho avuto l’onore di indossare questa maglia ho sempre lottato e sofferto per difendere questi colori. Semplicemente grazie perché mi avete fatto sentire uno di voi e capire che il Foggia non è solo una squadra di calcio ma molto di più”.