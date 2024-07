Il ritorno di Silvestro: è a titolo definitivo un giocatore del Foggia

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Silvestro che si lega al club fino al 30 giugno 2026. Si tratta di un gradito ritorno in rossonero quello di Silvestro, difensore classe 2002 nato a Roma e cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Romulea e dell’Inter. Nel 2020 approda in serie D nelle fila del Montespaccato. Un anno dopo approda tra i professionisti con la Pro Vercelli, girato in prestito dall’Inter. Poi è la volta del Montevarchi, della Fiorenzuola e del Foggia. Resta ancora, indelebile, nella memoria di tutti i Satanelli la doppietta rimediata allo Zaccheria nei minuti finali della gara con il Crotone. Nella sua carriera ha totalizzato 97 presenze, 3 gol e 5 assist. “È un onore tornare a indossare la maglia del Calcio Foggia 1920. Questa squadra e questa città hanno un posto speciale nel mio cuore, e non vedo l’ora di dare il massimo per questi colori. Forza Foggia!”