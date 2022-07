Calciomercato Foggia, la rosa è quasi tutta da ricostruire: Nobile vicino e si torna a parlare di Kragl

Potrebbe essere Tommaso Nobile il primo colpo in entrata del nuovo Foggia di Roberto Boscaglia. L'estremo difensore 25enne, reduce da un'ottima stagione nelle file della Virtus Francavilla, è vicino ai satanelli, che starebbero per vincere la concorrenza di diversi club di serie C e serie B. Nobile ha un contratto in scadenza a giugno 2023 che sicuramente non onorerà anche alla luce del recente ingaggio, da parte della formazione brindisina, di Michele Avella dall'Ancona Matelica.

L'arrivo di Nobile metterebbe in dubbio la certa titolarità del giovane Dalmasso, che ha da poco firmato un triennale con il club rossonero. Starà poi a Boscaglia decidere chi sarà il numero uno della squadra che, comunque, allo stato attuale ha bisogno di intervenire anche sul reparto rimasto orfano di Alastra e Volpe, entrambi svincolatisi lo scorso 30 giugno.

Allo stato attuale, dei tredici giocatori ancora sotto contratto, solo quattro sarebbero certi della riconferma, almeno stando ai video pubblicati dalla società sui canali social nei quali Curcio, Petermann, Sciacca e (ultimo in ordine di tempo) Di Pasquale danno appuntamento al prossimo ritiro in programma dal 22 luglio in Friuli Venezia Giulia a Camporosso in Valcanale e Malborghetto. Il condizionale è d'obbligo, alla luce degli interessamenti più o meno palesi giunti da diversi club, soprattutto sul capitano e sul difensore ex Sambenedettese.

Salutato Rocca, che ha risolto il contratto, resta da ricostruire totalmente anche la mediana dove attualmente, oltre a Petermann, figura il giovane Rizzo Pinna, uno degli elementi che Boscaglia valuterà nel corso del ritiro.

Tutto da definire il futuro di Turchetta e Vitali, per quel che concerne il reparto avanzato, per tacere della difesa, dove sono presenti Markic e Buschiazzo, quasi sempre ai margini – anche per i frequenti problemi fisici – sotto la gestione Zeman.

Insomma, gli innesti potrebbero essere molti di più di quelli preventivati fino a qualche giorno fa. Un compito tutt'altro che semplice attende il diesse Belviso, se è vero che l'obiettivo è quello di consegnare a Boscaglia una rosa di almeno 20 elementi da portare in Friuli già dal primo giorno di ritiro.

Resta vivo l'interesse per il terzino sinistro Belli del Bari, mentre in avanti è spuntato il nome di Costantino, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Monterosi (13 gol). Resta in standby Alexis Ferrante: presente al raduno della Ternana, l'argentino ha dichiarato ai microfoni delle emittenti umbre l'intenzione di restare in B e giocarsi le sue chance dopo l'ottima stagione con la maglia rossonera. Si vedrà.

Intanto, si torna a parlare di un potenziale ritorno di Oliver Kragl in Capitanata. Dopo la fine della breve e non molto felice esperienza ad Avellino, il tedesco ha lanciato alcuni indizi social che lascerebbero intendere l'inizio di una nuova trattativa, dopo quella sfumata lo scorso settembre. Se sarà una semplice boutade o l'inizio di qualcosa di concreto, lo si scoprirà nei prossimi giorni.