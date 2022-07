Nobile sedotto dal Rimini, ma il contro-rilancio di Canonico lo porta a Foggia

Nobile sì, Nobile no, Nobile forse, Nobile ufficiale. Le vie infinite del Calciomercato portano ogni volta ad autentici colpi di scena. Accade a grandi livelli, ma anche in serie C. Ne sa qualcosa il Foggia, alle prese con la ‘grana’ Nobile. La trattativa per l’estremo difensore della Virtus Francavilla, a un passo dall’approdo in Capitanata due giorni fa, si è improvvisamente arenata nella giornata di ieri per l’inserimento del Rimini, che ha proposto al portiere classe ’96 un contratto biennale. Colpo di scena che ha sorpreso e un po’ stizzito il club rossonero. Non si è, però, fatta attendere la reazione della società che ha effettuato un controrilancio, rivelatosi determinante. Nobile ha firmato un contratto fino al 2024, subito dopo aver risolto il proprio legame con la Virtus Francavilla.

Contestualmente, il diesse Belviso è al lavoro per rimpolpare la rosa da mettere a disposizione di mister Boscaglia. Diversi i nomi sul taccuino, come quello del difensore Somma (già alle dipendenze del tecnico di Gela nelle esperienze di Brescia e Palermo) e del centrocampista Dall’Oglio, anche lui del Palermo. Nel frattempo, alla lista dei confermati (almeno, sulla carta) si è aggiunto anche il terzino destro Alessandro Garattoni, che ha dato appuntamento al ritiro, sulla falsariga dei compagni Curcio, Petermann, Sciacca e Di Pasquale ai quali, nei prossimi giorni, potrebbero aggiungersi anche il terzino sinistro Rizzo e il portiere Domingo Dalmasso. Da valutare, invece, le posizioni del centrocampista Rizzo Pinna e degli esterni offensivi Turchetta e Vitali, oltre che del difensore Buschiazzo. Probabile risoluzione, invece, per l’altro centrale Markic.

In attacco si allontana il ritorno Alexis Ferrante. ‘El Tigre’ punta a restare a Terni, ma nelle ultime ore si è registrato anche l’interessamento del Palermo neopromosso in B e fresco di passaggio al City Group, la holding dello sceicco Mansour, già proprietaria del Manchester City.

Per quanto riguarda le uscite, è finito in serie B il terzino Pietro Martino. Svincolatosi dal Foggia lo scorso 30 giugno, ha firmato un contratto con il Cosenza. È il secondo giocatore dopo Garofalo (passato al Brescia) a firmare per un club cadetto. Resterà in serie C, invece, Sergio Maselli: il regista scuola Lecce giocherà nella Juve Stabia.

Intanto, bisognerà attendere ancora qualche giorno per la presentazione della nuova campagna abbonamenti, inizialmente prevista per la settimana in corso. La settimana prossima potrebbe quella giusta anche per scoprire il nome dell’azienda che firmerà le nuove maglie rossonere, sulle quali campeggeranno nuovamente i satanelli. In attesa che la società risolva il vincolo con la Givova, potrebbe essere l’Adidas il futuro sponsor tecnico.