Calciomercato: Nobile lascia Foggia, ma resta in Puglia. Difenderà la porta del Taranto

Tommaso Nobile è un nuovo portiere del Taranto. L'ormai ex estremo difensore del Foggia ha firmato un contratto annuale con il club ionico. Il trasferimento è avvenuto dopo la scadenza del contratto che lo legava ai rossoneri.

Arrivato a Foggia nell'estate del 2022, dopo essere stato eletto miglior portiere del girone C, la sua esperienza a Foggia è stata in chiaroscuro. Dopo un buon inizio nella stagione 2022/23, è finito ai margini in seguito all'acquisto di Thiam (a sua volta sostituito nei playoff da Dalmasso).

La scorsa stagione, dopo essere stato messo inizialmente fuori rosa, Nobile è tornato titolare nella seconda giornata contro il Giugliano. 20 le presenze totali, 21 le reti subite e ben 9 clean sheet messi a referto. Tuttavia, come nella stagione precedente, ha perduto la titolarità nella seconda parte, a vantaggio del neoacquisto Perina.