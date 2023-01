Calciomercato Foggia, se ne va anche Sciacca: il difensore passa al Taranto

Serie C Girone C

Prosegue il mercato delle uscite in casa Foggia. A lasciare la Capitanata è anche Giacomo Sciacca che resta in Puglia e si trasferisce a titolo definitivo al Taranto. Per lui, contratto di un anno e mezzo.

La partenza di Sciacca era già annunciata da diversi giorni, da quando la trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2023) si sono interrotte, come rivelato dal tecnico rossonero Fabio Gallo nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Potenza.

Nella giornata di oggi è giunta l?ufficialità. Sciacca si è già aggregato al gruppo e tra pochi giorni potrebbe già ripresentarsi allo ?Zaccheria? da ex, visto che mercoledì 1° febbraio è in programma proprio la sfida tra Foggia e Taranto. Scherzi del calendario. L?ormai ex centrale difensivo rossonero lascia Foggia dopo aver totalizzato 58 presenze tra campionato, playoff e coppa Italia di Serie C in una stagione e mezza.

Nella stagione in corso ha messo a referto 19 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Dopo essere stato tra le colonne del Foggia di Zeman, nella stagione in corso il rendimento di Sciacca non è stato in linea con quello dello scorso anno. Impiegato inizialmente come centrale nella difesa a quattro, con l?arrivo di Gallo, Sciacca ha giocato quasi sempre da braccetto destro e, saltuariamente, come vice-Di Pasquale (5,61 la media voto).

Con l?uscita di Sciacca, salgono a sette i movimenti in uscita fin qui formalizzati dal Foggia nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il difensore scuola Inter si aggiunge a D?Ursi (passato al Crotone, via Napoli), Chierico (tornato al Genoa), Malomo (in prestito alla Triestina), Tonin (in prestito al Monterosi), Nicolao (al Gubbio) e Vuthaj, tornato al Novara. Sommando le cessioni agli arrivi, sono ben dodici gli affari ufficializzati.