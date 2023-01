Riecco Antonio Vacca: il play a un passo dal ritorno a Foggia

Serie C Girone C

È il mercato dei ritorni. Dopo Giacomo Beretta, a Foggia è in arrivo un’altra vecchia conoscenza. Antonio Junior Vacca starebbe per giungere presso la sede del club per firmare il contratto che lo legherà nuovamente ai colori rossoneri, a cinque anni di distanza dal suo addio, quando nel corso del mercato di gennaio 2018 si trasferì al Parma (che poi avrebbe conquistato la promozione in serie A, ndr).

Una notizia che è iniziata a filtrare già nella tarda serata di ieri e che ha trovato riscontri concreti nelle ultime ore. Vacca, svincolatosi la scorsa estate dal Venezia, dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo. Il ritorno del play partenopeo arriva comunque a sorpresa: negli ultimi giorni, infatti, Vacca si è allenato al Picchio Village di Ascoli e il tesseramento con la società marchigiana sembrava ormai a un passo. Ma il mancato passaggio di Buchel alla Spal ha congelato l’operazione, dando l’abbrivio alla trattativa lampo per il ritorno in Capitanata.

79 presenze e 5 gol, tra campionato, playoff promozione e coppa Italia, lo score di Vacca con la maglia del Foggia, vestita dal gennaio 2016 (con Roberto De Zerbi in panchina) al gennaio del 2018. Con i satanelli ha vinto una coppa Italia di Lega Pro– nella stagione poi conclusasi amaramente con la finale playoff persa con il Pisa – per poi festeggiare il salto di categoria nel 2017 con Giovanni Stroppa sulla panchina rossonera. A metà della stagione 2017/18, passò al Parma dove ottenne la seconda promozione consecutiva (stavolta in serie A). Seguì il trasferimento alla Casertana, in serie C, prima di salire a Venezia. Nelle file dei lagunari, Vacca ha conquistato la seconda promozione in serie A. Nella massima serie ha esordito il 27 agosto del 2021 nella gara contro l’Udinese. Alla fine, saranno 21 le gare disputate nella massima serie. Nel settembre del 2022 la risoluzione del contratto che lo legava al Venezia.