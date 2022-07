Rocca saluta Foggia, ufficiale la risoluzione del contratto: "Sarò sempre grato a città e tifosi"

Nel nuovo Foggia di Boscaglia non ci sarà spazio per Michele Rocca. Il centrocampista rossonero, come preannunciato dal presidente Canonico ai microfoni di FoggiaToday, ha trovato l'accordo con il club per la risoluzione del contratto.

Ad annunciarlo, con una breve nota, è il club rossonero.

Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista ha salutato la piazza: “Purtroppo, è arrivato il momento dei saluti. Mi sono preso qualche giorno in più per riflettere e scrivere queste poche righe, consapevole del fatto che non basteranno mai per ringraziare tutti.

Il calcio a volte è imprevedibile. Mi sento in dovere di ringraziare tutte le persone che in questi 2 anni mi sono state vicine e mi hanno sostenuto. Foggia mi ha dato tanto, tantissimo. Foggia mi ha permesso di dimostrare il mio valore, mi ha fatto crescere e mi ha fatto sentire importante. È stato un percorso non sempre facile, fatto di tante difficoltà, ma anche di momenti belli e gioiosi, pieni di soddisfazioni.

Oggi saluto Foggia con un unico pensiero: quello di non sapere se sono riuscito a restituire tutto l’affetto e gratitudine che voi avete dato a me. Sarò sempre grato a questa città e a questi tifosi. Grazie di tutto”,