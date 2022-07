Il Foggia riparte di Nicolao: il terzino firma un nuovo contratto

“Sono molto felice di poter indossare ancora questa gloriosa maglia. Mai pensato di trovare un accordo con un’altra squadra”. Con queste parole Giuseppe Nicolao commenta il rinnovo del contratto con il Foggia, reso ufficiale poco fa dal club rossonero sui propri canali ufficiali.

Il terzino partenopeo era rimasto svincolato dopo che il contratto che lo legava al club era scaduto lo scorso 30 giugno. Tuttavia, le trattative con il suo agente sono proseguite nei giorni successivi fino al lieto epilogo.

Arrivato lo scorso gennaio, ultimo colpo in entrata della sessione invernale del mercato, Nicolao si è guadagnato subito la fiducia di mister Zeman, che lo ha impiegato inizialmente sull’out di destra – complici i contestuali infortuni di Garattoni e Martino – e poi sul versante opposto come ‘alter ego’ di Rizzo. Con la maglia rossonera ha totalizzato 18 presenze tra campionato e playoff e 2 reti, tra cui quella fondamentale nel secondo turno dei playoff del girone C contro l’Avellino. Numeri e prestazioni che hanno convinto anche il nuovo tecnico Boscaglia a puntare su di lui per la prossima stagione.

Il mancino classe ’94 ha firmato un contratto di due anni.