Odjer saluta Foggia: "Grazie per avermi fatto sentire il calore di questa piazza"

Nel nuovo Foggia di Massimo Brambilla non ci sarà Moses Odjer. Il centrocampista ghanese, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 gennaio, non rinnoverà il suo legame con il club rossonero. A confermarlo è lo stesso calciatore con un post su Instagram. Poche parole, ad accompagnare una foto che lo ritrae mentre entra in campo con la fascia da capitano: "Grazie Foggia per questi due anni. Ho vissuto delle emozioni indimenticabili. Grazie ai tifosi per avermi fatto sentire il calore di questa piazza e per essere stati sempre accanto a noi. Non vi dimenticherò mai".

Due stagioni in cui è successo di tutto. Arrivato per essere il fulcro del centrocampo di Boscaglia (che lo volle fortemente nell'estate del 2022), i risultati non sono stati quelli sperati, anche per via del cambio di modulo in seguito all'arrivo di Fabio Gallo. Nell'estate del 2023, dopo essere stato inizialmente messo ai margini, è stato reintegrato in rosa per poi tornare sul mercato nel corso della finestra invernale. Saltata la trattativa per il passaggio al Brindisi, Odjer si è ritrovato di colpo a essere di nuovo leader della mediana, insieme a Tascone. E a suon di grandi prestazioni ha trascinato la squadra che a inizio febbraio era crollata a ridosso della zona retrocessione.

Le ottime prestazioni avevano lasciata aperta la porta a un possibile rinnovo, che però non si è concretizzato. Dopo Rizzo, anche Odjer lascia Foggia.