Calciomercato Foggia, Tenkorang a un passo. Piace Rolando, Schenetti ai saluti

Serie C Girone C

Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Joshua Tenkorang sarà un nuovo giocatore del Foggia. Il centrocampista attualmente in forza al Lecco si trasferirà in Capitanata.

La fumata bianca è giunta nella giornata di ieri, al termine di una fase interlocutoria nella quale il calciatore aveva preso tempo per valutare altre offerte giunte, oltre a quella rossonera. Tenkorang arriverà con la formula del prestito dalla Cremonese, proprietaria del cartellino del giocatore.

Quello del centrocampista non sarà l’ultimo movimento in entrata. Si attendono almeno altri tre giocatori, un difensore centrale, un esterno e un attaccante. Per l’esterno il più gettonato è Gabriele Rolando, genovese classe 1995 svincolato dallo scorso luglio dopo aver festeggiato la vittoria del campionato nelle file del Catanzaro. Esterno abile sia come quinto che, come terzino, andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Alessandro Garattoni. L’unica incognita è relativa alle condizioni fisico-atletiche.

Essendo svincolato, Rolando potrebbe anche essere tesserato dopo la giornata di giovedì 1° febbraio, ultimo giorno della finestra invernale del calciomercato.

Entro le ore 20 di giovedì terminerà sicuramente l’avventura di Andrea Schenetti, ormai ai margini della squadra e già escluso dalla lista dei convocati nella sfida con la Virtus Francavilla. Sono in corso valutazioni sulla possibilità di inserire il calciatore in uno scambio. In alternativa non è da escludere una risoluzione consensuale del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Al termine del mercato potrebbe non esserci più anche Mattia Fiorini: il centrocampista classe 2001 dovrebbe tornare alla Fiorentina – società che detiene il cartellino – per poi essere girato nuovamente in prestito alla Recanatese, nel girone B di serie C.