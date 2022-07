Il Foggia chiude per Peralta e pensa ancora a Ferrante: sempre più vicino il ritorno di Kragl

Cinque nuovi ingaggi, quattro volti nuovi (escludendo il già rossonero Nicolao). Dopo una iniziale fase di stallo il mercato del Foggia negli ultimi giorni ha subito una sterzata netta che certifica l’intenzione di rispettare quanto dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico Boscaglia. Canonico e Belviso vogliono garantire al nuovo allenatore la possibilità di partire per il ritiro in Friuli Venezia Giulia (partenza fissata per venerdì prossimo) con almeno l’80% della rosa.

Ecco perché, alle firme già annunciate di Nicolao, Nobile, Di Noia, Odjer e Peschetola, se ne aggiungeranno presto altre. Una, potrebbe essere ufficializzata già nella giornata di oggi, quella di Diego Peralta, talentuoso fantasista della Ternana, già oggetto del desiderio dei rossoneri la scorsa stagione. L’argentino stamani non ha partecipato alla partitella con la squadra umbra, impegnata nel ritiro di Cascia, proprio per dirigersi verso la Capitanata e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per almeno due anni. L’annuncio potrebbe arrivare già in giornata.

Sull’asse Terni-Foggia potrebbero concretizzarsi presto altri affari. Il primo è quello di Aniello Salzano, centrocampista classe 1991. C’è già il sì della società gialloverde, ma per la fumata bianca servirà l’accordo con il calciatore.

Resta viva anche l’opzione Alexis Ferrante. ‘El tigre’ è rimasto fortemente legato al capoluogo dauno, ma per il suo eventuale ritorno occorrerà attendere ancora qualche giorno. Non è da escludere totalmente l’ipotesi che il club umbro decida di tenere in squadra il bomber argentino, anche se c’è da fare i conti con le liste della Serie B, che prevedono l’inserimento di 18 over 23. Dettaglio che, alla lunga, potrebbe anche avvantaggiare i satanelli, anche se sull’argentino si sono registrati gli interessamenti di Cesena e Ancona.

Capitolo Kragl: l’esterno tedesco ieri era a Foggia come testimoniato da alcune foto circolate sui social: “A Foggia è stato bene, sta valutando questa possibilità insieme alle altre che ci sono. A breve sapremo tutto, visto che manca poco al ritiro”, ha commentato a FoggiaToday il suo procuratore Matteo Materazzi.