Quarto acquisto per il Foggia: Odjer firma un biennale

Serie C

Settimana di annunci in casa Foggia: arriva anche l'ufficialità del quarto acquisto, quello di Moses Odjer, centrocampista appena svincolatosi dal Palermo, squadra con la quale ha festeggiato un mese fa la conquista della serie B nella finale playoff vinta con il Padova. Odjer ha firmato un contratto di due anni.

Nato in Ghana, a Tema, il 17 agosto del 1996, Moses è giunto in Italia nel 2014, a Catania. Seguiranno le esperienze con Salernitana, Trapani e Palermo. “Giocare a Foggia da avversario fa sempre un certo effetto. Il pubblico è caloroso, sostiene sempre la squadra. Grazie al mister e alla società per avermi voluto qui. Ora voglio dare il massimo e vincere con il Foggia”, ha commentato il nuovo centrocampista rossonero.