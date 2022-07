Un giovane trequartista per il Foggia: dall'Inter arriva Peschetola

Arriva dall'Inter il quinto volto nuovo del Foggia di Boscaglia. Il club rossonero ha infatti ufficializzato l'ingaggio, in prestito, del trequartista Lorenzo Peschetola, classe 2003.

Nativo di Vasto, Peschetola ha mosso i primi passi nel Pescara: a 14 anni arriva la chiamata dell'Inter, squadra con la quale ha fatto tutta la trafila fino a raggiungere la formazione Primavera, con la quale ha vinto l'ultimo campionato in finale contro la Roma.

“Arrivo a Foggia con la consapevolezza di dover crescere e imparare tanto in una piazza come quella rossonera. Sono carico, voglio divertirmi e far divertire per dare ai colori rossoneri quello che meritano. Forza Foggia”, le prime parole del 19enne.