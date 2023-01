Calciomercato Foggia, ecco Kontek dal Cesena: un nuovo difensore per mister Gallo

Serie C Girone C

Il primo acquisto del Foggia è un difensore. Ivan Kontek, centrale difensivo di nazionalità croata, è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero, come annunciato poco fa dal club.

Kontek arriva dal Cesena, dove nella prima parte della stagione in corso, ha disputato 7 gare tra campionato e coppa Italia di Serie C. Nell’estate 2022 il difensore croato si è trasferito nel club romagnolo dopo aver disputato due stagioni nella Ternana.

Con la formazione umbra fu uno dei protagonisti nella cavalcata trionfale della stagione 2020/21 nel girone C di serie C, mettendo a referto 31 gare e una rete in campionato. Il minutaggio si è poi ridimensionato la stagione successiva in serie B, scendendo in campo soltanto quattro volte.

Nato a Zagabria, Kontek compirà 26 anni il prossimo 29 gennaio. Ha esordito nel calcio professionistico con i croati del Sesvete, nella Prva nogometna liga (serie B croata) realizzando 2 gol in altrettante gare giocate. Nel 2018, il trasferimento all’Aluminij, nella massima serie slovena: in due stagioni ha totalizzato 59 presenze in campionato. Nel 2020 il passaggio alla Ternana, alla corte di mister Lucarelli.

Difensore centrale, bravo con l’impostazione, forte nella marcatura, Kontek si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione: “Foggia è una città importante ed ha un club ambizioso. Il mio amico Diego Peralta mi ha detto che qui è fantastico. Non ho aspettato a dire sì al Foggia, ora voglio solo regalare tante emozioni ai tifosi rossoneri”, le prime parole del nuovo difensore rossonero. Con l’arrivo di Kontek, mister Gallo può contare su un nuovo elemento per il reparto arretrato dopo la partenza di Alessandro Malomo, trasferitosi ufficialmente alla Triestina nella giornata di ieri.