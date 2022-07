Calciomercato, colpo a centrocampo del Foggia: ufficiale l’ingaggio di Di Noia

Serie C

Nuovo arrivo in casa Foggia. Dopo il rinnovo del contratto di Nicolao e l'ingaggio del portiere Nobile, il club di Canonico ha messo a segno un nuovo colpo, ingaggiando a titolo definitivo Giovanni Di Noia. Il classe '94, nativo di Bari, ha firmato un contratto di due anni.

Alto 180 cm, mancino, trova nel cuore del rettangolo verde la sua casa. Di Noia è un “play”, bravo sia nella fase d’impostazione che di rottura. Nel 2010 inizia a muovere i primi passi nelle Giovanili del Bari. Il club biancorosso poco dopo da il via ad un valzer di prestiti: Chieti, Pontedera, Matera, Ternana e Cesena.

Nel 2018 il Chievo acquista il cartellino del mediano barese e prima di arrivare in terra rossonera (via Perugia), veste anche le maglie di Carpi, Fidelis Andria e Gubbio.

“Per me essere qui è un privilegio. Quando nel calcio si parla del Foggia, si parla di un club importante. Ringrazio la società per avermi accolto, non vedo l’ora di vestire questa maglia e vivere le emozioni dello Zaccheria”, spiega Di Noia ai microfoni del club rossonero.