Un "pifferaio magico" a Foggia: ufficiale l'ingaggio di Gianluca Turchetta

Serie C Girone C

Quarto colpo in entrata per il Foggia, che ufficializza l'ingaggio di Gianluca Turchetta dall'Imolese. "Il pifferaio magico" (come viene soprannominato per la sua esultanza, ndr) ha firmato un contratto di un anno e mezzo.

Nato a Cesena nel maggio del '91, la sua carriera è cominciata proprio nella sua città, che gli ha regalato anche l'esordio in B nella stagione 2012/13. Successivamente verrà acquistato dal Parma per iniziare a girare in prestito, vestendo le maglie di Sudtirol, Matera, Barletta e Forlì.

Nell'estate del 2016 passa alla Maceratese (31 presenze e 3 reti) per poi arrivare a Caserta, dove disputa la sua miglior stagione di sempre a livello realizzativo (7 gol in 32 presenze). Nell'estate del 2018 passa al Sudtirol dove realizza 6 gol in un anno e mezzo prima di subire un grave infortunio al ginocchio a inizio 2020. Riparte nel luglio dello stesso anno con la formazione altoatesina, per poi tornare in prestito a Caserta nel gennaio dello scorso anno (17 presenze e 4 gol). La scorsa estate passa all'Imolese, dove si mette in luce con 3 gol e 4 assist in 15 presenze.

È il quarto volto nuovo di questo mercato, dopo Rizzo, Vitali e Di Paolantonio.