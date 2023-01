Una vecchia conoscenza per l'attacco del Foggia: dal Cittadella è in arrivo Beretta

Serie C Girone C

Il primo volto nuovo nell'attacco rossonero è una vecchia conoscenza. L'ossimoro si concretizza grazie al ritorno di Giacomo Beretta. Il centravanti scuola Milan è a un passo dalla firma che lo legherà ai colori rossoneri fino al giugno 2025. Arriverà, dunque, a titolo definitivo dal Cittadella, formazione con la quale ha messo a referto 12 presenze, 2 reti e altrettanti assist nella stagione in corso, in serie B. Proprio nella serie cadetta Beretta vestì la maglia rossonera (stagione 2017/18) con Giovanni Stroppa in panchina, quando realizzò 7 reti in 28 partite.

Sarà il primo innesto in un attacco che, dopo la partenza di D'Ursi, potrebbe subire un robusto restyling, in considerazione anche del passaggio di Riccardo Tonin al Monterosi, e la probabile uscita anche di Dardan Vuthaj. "Beretta è un giocatore che arriva dalla B, è già stato a Foggia e ha fatto bene. Quando sarà ufficiale, parleremo di lui come di un giocatore che ci potrà dare una mano", le parole del tecnico nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Virtus Francavilla, in programma domani pomeriggio. Cresciuto nel Milan – dove l’allora tecnico Max Allegri gli concesse l’esordio nella massima serie nella stagione 2010/11 –, Beretta ha in seguito vestito le maglie di Ascoli e Juve Stabia nella stagione 2011/12 (26 presenze e 1 gol totali) in serie B.

Arrivarono due stagioni in terza serie con le maglie di Pavia (29 presenze e 10 gol) e Lecce (25 presenze e 4 gol). Nel 2014, il ritorno in B con la maglia della Pro Vercelli vestita per due stagioni di fila (8 gol in 58 gare disputate). Nell’estate del 2016 passò alla Virtus Entella, prima del trasferimento al Carpi nel gennaio 2017. Seguirà poi la succitata esperienza in Capitanata, che rimane (in serie B) la più fruttuosa in termini realizzativi. Meno entusiasmanti le stagioni con Ascoli e Padova, prima dell’approdo a Cittadella nel febbraio 2021.

Attaccante strutturato fisicamente, bravo di testa e abbastanza rapido nonostante la mole, Beretta può offrire a Gallo nuove soluzioni in attacco grazie alla duttilità mostrata nel corso della sua carriera.