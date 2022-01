Un nuovo difensore per il Foggia: ufficiale l'ingaggio di Buschiazzo

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Quinto innesto per il Foggia che ha appena ufficializzato l'ingaggio del difensore Felice Buschiazzo. Il classe '96, nativo di Juan Lacaze (Uruguay) arriva dall'Once Caldas, formazione colombiana.

Cresciuto nelle giovanili del Penarol, nel 2016 ha esordito in Copa Libertadores chiudendo la stagione con 3 presenze nella competizione e una in campionato. Subito dopo, il passaggio al Defensa y Justicia in Argentina; nel 2017 approda a Matera.

Nel 2018 passa al Pisa dove, con 24 presenze, conquista la promozione in serie B. Seguiranno le esperienze a Siena e Caserta.

Buschiazzo ha firmato un contratto di un anno e mezzo.