Il Foggia piazza il colpo D'Ursi: da Napoli arriva il sostituto di Curcio

Serie C Girone C

È Eugenio D'Ursi il nuovo colpo in avanti del Foggia di Canonico. Si attende soltanto l'ufficialità che metta il punto esclamativo sull'operazione, ormai già conclusa. L'esterno offensivo ha già sostenuto le visite mediche e ha osservato i suoi futuri compagni impegnati ieri nell'allenamento congiunto con il San Severo.

D'Ursi arriva in prestito dal Napoli, società nella quale è cresciuto calcisticamente senza, però, mai esordire in prima squadra.

L'esordio nel professionismo risale alla stagione 2012/13, nell'allora seconda divisione della Lega Pro, con la maglia dell'Aversa. A gennaio del 2015 passa al Marcianise, prima di tornare ad Aversa. Nel 2016/17 passa all'Arezzo, dove rimane una stagione e mezza prima di passare al Bisceglie, allora di proprietà di Nicola Canonico, dove si mette in mostra realizzando 7 gol in 13 presenze. La stagione successiva sarà la migliore, dal punto di vista realizzativo, con 14 gol in 31 gare giocate con la maglia del Catanzaro. Nel 2019 torna in Puglia per vestire la maglia del Bari per due stagioni. Con la maglia dei 'galletti' si mette in mostra nel derby playoff vinto con il Foggia, realizzando una doppietta.

L'ultima stagione, l'esterno offensivo classe '95 l'ha disputata con la maglia del Pescara, mettendo a referto 38 gare tra campionato e playffo, 5 gol e 6 assist.

L'ingaggio di D'Ursi potrebbe chiudere, o quasi, il mercato in entrata nel reparto offensivo. Non sono previsti altri innesti altisonanti, al netto di sorprese imprevedibili. Più probabile che Canonico e Belviso si concentrino sull'ingaggio di profili giovani (forse un'altra mezzala). Dunque, sembra ormai escluso l'arrivo di Minesso dal Modena, così come quello di un altro numero nove da alternare a Ogunseye, sulle cui spalle poggerà l'attacco rossonero.

Intanto, la squadra di Boscaglia prosegue gli allenamenti presso il campo Figc. È terminato 8-0 l'allenamento congiunto con il San Severo (Eccellenza). A segno Schenetti, Leo, Peschetola, Nicolao (doppietta), Ogunseye, Di Noia e Peralta. Prossimo appuntamento, mercoledì prossimo per un altro allenamento congiunto con il Manfredonia.