Calciomercato Foggia: ufficiale l’ingaggio del difensore Rutjens

È Christian Rutjens il secondo volto nuovo in casa Foggia. Il difensore di nazionalità spagnola, già aggregatosi al club da alcuni giorni, è ufficialmente un giocatore rossonero: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo.

Nato a Marbella, Rutjens ha compiuto 25 anni nella giornata di ieri. Ha mosso i primi passi nel Benevento, con la maglia giallorossa – agli ordini dell’ex tecnico rossonero Roberto De Zerbi – festeggiò il proprio esordio in serie A nell’ultima giornata di campionato della stagione 2017/18, subentrando al centrocampista Sandro nel finale della gara tra Chievo e Benevento.

Nella stagione successiva scende in Serie D, vestendo prima la maglia della Recanatese (16 presenze) e poi quella bianconera del Cesena (16 presenze tra regular season e Poule scudetto), mettendo a segno una rete. La stagione seguente torna alla Recanatese (14 presenze e 2 gol) prima del trasferimento alla Torres nella stagione 2020/21. Con la formazione sarda totalizza 25 presenze.

Nel 2021 lascia l’Italia per vestire la maglia del Floriana nel campionato maltese. In due stagioni e mezzo mette a referto 31 gare e 2 reti. Nella giornata di oggi la società rossonera ha anche ufficializzato la partenza di Eugenio D’Ursi.

Com’era già noto da alcuni giorni, l’esterno offensivo partenopeo è rientrato dal prestito al Napoli per poi trasferirsi a titolo definitivo al Crotone, firmando un contratto di due anni e mezzo. Vestirà la maglia numero 7: “La sua partenza non era inaspettata, era da un po’ che se ne parlava. Ci sono state pressioni da parte del Napoli, del Crotone e dello stesso ragazzo. È stato impossibile trattenerlo”, ha commentato il tecnico Fabio Gallo durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Picerno, in programma domani pomeriggio allo ‘Zaccheria’.