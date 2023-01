Calciomercato Foggia, c'è la firma di Bjarkason: arriva in prestito dal Venezia

Serie C Girone C

Bjarki Bjarkason è un nuovo giocatore del Foggia. L’arrivo del giocatore islandese è stato ufficializzato con una nota dal club rossonero. Arriva dal Venezia con la formula del prestito secco. Una trattativa avviata già nelle scorse settimane e che sembrava sul punto di chiudersi positivamente, prima dello stop improvviso. Negli ultimi giorni, però, le parti si sono riavvicinate giungendo all’accordo.

Esterno offensivo o quinto di centrocampo nel 3-5-2, Bjarkason potrebbe anche essere utilizzato come mezzala, come preannunciato dal presidente Canonico durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Vacca: “Foggia è una grande piazza, merita altre categorie. Sarà un’avventura stimolante, voglio far bene e regalare tante emozioni al pubblico rossonero. Forza Foggia”, le sue prime parole da nuovo giocatore rossonero.

Nato a Reykjavik l’11 maggio del 2000, Bjarkason ha mosso i primi passi nel proprio Paese, vestendo le maglie di tutte le nazionali giovanili. Ha esordito nel 2018 con la maglia dell’Akranes totalizzando 16 presenze e un gol nel 2018 nella seconda divisione islandese e 20 presenze e 3 gol, l’anno successivo in prima divisione. Nella stagione 2020/21 il trasferimento al Venezia, dove totalizza 12 presenze tra campionato, coppa Italia e playoff di Serie B, nei quali i lagunari festeggeranno il ritorno nella massima serie.

La scorsa stagione fa l’esordio in serie A al ‘Meazza’ contro il Milan, entrando nei minuti finali. A gennaio del 2022 passa in prestito al Catanzaro, dove mette a referto 12 presenze tra campionato e coppa Italia. Con l’arrivo di Bjarkason il Foggia mette a segno il quinto movimento in entrata, dopo i difensori Kontek e Rutjens, e i ritorni di Vacca e Beretta. Altri innesti potrebbero giungere nei prossimi giorni, ma prima il club dovrà mettere a segno alcune uscite tra i calciatori ormai ai margini del progetto, come i difensori Markic e Papazov, o il centrocampista Odjer. Da valutare anche la posizione di Vuthaj, dalla cui eventuale partenza potrebbe dipendere l’arrivo di un altro attaccante.